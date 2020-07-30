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«الجبيل» تتصدر مدن المملكة في تعافي مصابي «كورونا» بنسبة 92 %

«الجبيل» تتصدر مدن المملكة في تعافي مصابي «كورونا» بنسبة 92 %
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تواصل – فريق التحرير:

سجّلت مدينة الجبيل تعافي 4397 مصابًا من أصل 4775 مصابا بنسبة 92.1%، محققة بذلك أعلى نسب للتعافي من فيروس كورونا المستجد على مستوى مدن المملكة الأعلى إصابة وذلك على الرغم من كونها في المرتبة 12 من حيث نسب الإصابة.

فقد وبلغت نسبة التعافي العامة بالمملكة حسب بيانات الوزارة 83.3% بعد أن تعافى 225.624 مصابا من أصل 270.831 تم تسجيلهم في 202 مدينة بالمملكة، وفقًا لـ”الوطن”.

تصدرت الجبيل بتعافي 92.1%، وتلتها مكة المكرمة ثانيا بتعافي 91.9%، ثم الظهران ثالثا بتعافي 89.1%، ورابعا القطيف وخميس مشيط بتعافي 88.9% من كلا المدينتين، في حين جاءت المدينة المنورة في المرتبة الخامسة بتعافي 88.8%، والرياض سادسا بتعافي 87.5%، وفي المرتبة السابعة جاءت الخبر بتعافي 87.1%، والثامنة تبوك بتعافي 85.7%، والدمام تاسعا بتعافي 85.4%، وفي المرتبة العاشرة جدة بتعافي 83.5%.

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