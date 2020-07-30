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مدير «الأمن العام»: نجاح خطة تصعيد الحجاج من عرفات إلى مزدلفة (فيديو)

مدير «الأمن العام»: نجاح خطة تصعيد الحجاج من عرفات إلى مزدلفة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، نجاح خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام من مشعر عرفات إلى مزدلفة.

وتابع مدير الأمن العام: “تم تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المعنية وتم تصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات في أفواج وفق الإجراءات الاحترازية ومن ثم صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمره ثم الانتقال إلى مزدلفة بكل سهولة ويسر”.

وأشار “الحربي” في تصريحات عبر نقلتها قناة “الإخبارية” إلى أن تفويج الحجاج استمر بصورة متناغمة مع الخطط الموضوعة مسبقًا دون وجود أدنى مشكلة، وهذا انعكس على الحجاج أنفسهم، حيث يشعر الجميع بأداء المناسك بسهولة ويسر دون أدنى مشكلة تذكر وفق توجيهات القيادة الحكيمة.

وإجابة سؤال ما إذا كان سيتم اعتماد النطاق الأمني بعد تجربته خلال موسم حج هذا العام ونجاحه في منع التسلل إلى المشاعر المقدسة؟ أجاب مدير الأمن العام: أن هذا الموسم من الحج لا يقبل بأي حال من الأحوال بتواجد أي مخالف لانظمة الحج سواء من الحجاج أو العاملين في خدمتهم، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من طوق أمنى يمنع دخول أي شخص، وكل عام نكتسب خبرة جديدة في خدمة الحجاج وهو ما يجعلنا نضع خطط أكثر حرصًا على أمن وسلامة الحجاج في الأعوام المقبلة.

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