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بعد الوقوف بـ«عرفات».. حافلات حجاج بيت الله الحرام تتوجه لمشعر «مزدلفة» (فيديو)

بعد الوقوف بـ«عرفات».. حافلات حجاج بيت الله الحرام تتوجه لمشعر «مزدلفة» (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

نقلت الحافلات مساء اليوم الخميس حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مزدلفة عقب الوقوف بجبل عرفات شعيرة الحج الأكبر.

ونشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو يظهر تحرك حافلات الحجاج وهى تتجه نحو مشعر مزدلفة لقضاء الليلة تمهيدا لرمي جمرة العقبة الأولى وذبح الهدي.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد توافدون منذ صباح اليوم إلى مسجد “نمرة” حيث أدوا صلاتي الظهر والعصر جمعاً قبل أن يتوجهوا إلى صعيد عرفة.

 

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