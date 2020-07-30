«الصحة» توضح أسباب الإجهاد العضلي لدى بعض الحجاج.. طرق العلاج

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة أن الإصابة بالإجهاد العضلي تكثر أثناء الحج، موضحة أسباب حدوثها وطرق علاجها.

وقالت الوزارة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع” تويتر” إن من أسباب الإجهاد العضلي هو ضعف اللياقة البدنية، والإرهاق الزائد، والحركة العنيفة.

وأشارت الوزارة إلى أن العلاج يكون بالتوقف عن الحركة عند الإحساس بالألم، وضغط المنطقة المصابة وتبريدها لتخفيف الألم، ورفع العضو المصاب لتخفيف التورم، واستشارة الطبيب عند الضرورة.

ونصحت الوزارة بالمحافظة على نظام غذائي متوازن خلال الحج، يحتوي على البروتينات والمعادن والدهون والفيتامينات والكربوهيدرات، وأخذ الاحتياجات من السوائل، وتقسيم الوجبات إلى 3 وجبات رئيسية، ووجبتين خفيفتين، وعدم الإفراط في الأكل لتسهيل الحركة.