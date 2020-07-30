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«الشؤون الإسلامية» تنهي تجهيز 17129 جامعاً ومسجداً لأداء صلاة عيد الأضحى

«الشؤون الإسلامية» تنهي تجهيز 17129 جامعاً ومسجداً لأداء صلاة عيد الأضحى
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تواصل – فريق التحرير:

 أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تجهيز (17129) جامعاً ومسجداً إضافياً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك 1441هـ، في مختلف مناطق المملكة، محددة مواعيد إقامة الصلاة في كل منطقة، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.

وأفادت الوزارة في بيان صادر عنها، أن عدد الجوامع والمساجد بمنطقة الرياض بلغ (3607)، وفي مكة المكرمة (2597)، وفي المدينة المنورة (1231)، وفي المنطقة الشرقية (1387)، وفي عسير (2361)، والقصيم (1156)، وحائل (828)، والباحة (581)، وفي نجران (250)، وجازان (2015)، وتبوك (456)، والجوف (338)، وبالحدود الشمالية (322).

كما تضمن البيان تحديد موعد إقامة الصلاة في كل من مدينة الرياض عند الساعة (5:36)، وفي العاصمة المقدسة (6:08)، وفي المدينة المنورة (6:04)، وفي مدينة الدمام (5:19)، وفي أبها (6:02)، وفي بريدة (5:44)، وفي حائل (5:51)، وفي الباحة (6:05)، وفي نجران (5:57)، وفي جازان (6:05)، وتبوك (6:10)، وفي سكاكا (5:57)، وفي عرعر (5:45) دقيقة.

وأكدت الوزارة على كافة منسوبي المساجد بتهيئتها وفتحها قبل الصلاة بساعة، وإغلاقها بعد صلاة العيد، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وفق بروتوكول العودة إلى المساجد، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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