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جامعة الملك فيصل تمنح آلاف فرصة تعليمية مجانية لمنسوبيها

جامعة الملك فيصل تمنح آلاف فرصة تعليمية مجانية لمنسوبيها
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تواصل – فريق التحرير:

منحت جامعة الملك فيصل متمثلة بوحدة الخدمات والاستشارات التعليمية بالتعاون مع عمادة التطوير وضمان الجودة ومنصة كورسيرا العالمية، 5000 فرصة تعليمية مجانية لأعضاء مجتمع الجامعة، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2020.

وأوضح المشرف العام على مراكز ووحدات الأعمال الدكتور محمد بن عبدالرحمن الدوغان أن هذه المنح التعليمية تأتي دعمًا للتطوير المهني والنمو الوظيفي لمنسوبي جامعة الملك فيصل، وتحقيقا لغايات التعليم المستمر ونشر ثقافته مبيناً أن الشراكة مع منصة كورسيرا تمهد الطريق نحو ترسيخ تموضع جامعة الملك فيصل ومكانتها في قطاع التعليم المفتوح والتعليم المستمر ويزيد من قدرتها على تطوير شراكات عالمية في ظل سعيها نحو تقديم برامج تعليمية رقمية بنماذج عمل مبتكرة وحديثة.

من جانبها أعربت المشرفة على وحدة الخدمات والاستشارات التعليمية الدكتورة مرفت بنت عايش السبيعي عن أملها في أن تكون هذه الشراكة ذات أثر إيجابي يعود بالنفع على جميع منسوبي الجامعة مؤكدةً أن الوحدة تعمل حاليا على إطلاق برامجها الخاصة، لاسيما المُسرّع منها fast-paced programs بالتعاون مع كليات الجامعة المختلفة، والتي تعد تحولاً نوعياً في تصميم وتنفيذ البرامج التعليمية.

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