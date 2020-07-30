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«روبوت الفتوى الإلكتروني».. خدمة جديدة لأول مرة في مسجدي «نمره» والمشعر الحرام

«روبوت الفتوى الإلكتروني».. خدمة جديدة لأول مرة في مسجدي «نمره» والمشعر الحرام
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تواصل- واس:

 أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، خدمة “روبوت الفتوى الإلكتروني”، لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف الرحمن في إطلاق يُعَد الأول في مجال تقديم الفتوى والاستشارات الشرعية، تحقيقًا للبروتوكات الصحية وتطبيقا لقرار التباعد المكاني.

 وتتيح هذه الخدمة المتجولة في مسجدي “نمره” والمشعر الحرام التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لتقديم الفتاوى بكل يُسر وسهولة عن بعد وبشكل ذكي وبعدة لغات.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تطبيق أفضل الممارسات التقنية العالمية، في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030، وتطبيق البروتوكلات الصحية لحج هذا العام الاستثنائي.

 

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