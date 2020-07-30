صورة طواف الحجاج في يوم التروية تتصدر الصفحة الرئيسية لجريدة «الإندبنديت» البريطانية

تواصل – فريق التحرير:

تصدرت صورة طواف الحجاج حول الكعبة وسط الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وفى مقدمتها التباعد الاجتماعي الصفحة الرئيسية لصحيفة “الإندبندبت البريطانية”.

ووفقاً الصحيفة فإن موسم الحج هذا العام جاء وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع المملكة إلى تحديد عدد الحجاج ليكون 30% من المواطنين و70 % من المقيمين داخل المملكة.

وأضافت الصحيفة أن الجهات المعنية بالمملكة حرصت على وضع مسارات بصحن المطاف حول الكعبة لحماية الحجاج من الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك وضع مسافة آمنة بين الصفوف.

تجدر الإشارة إلى أنه تم التقاط صورة الحجاج التي تصدرت على الصفحة الرئيسية لـ”الإندبنديت” التقطت أمس أثناء طواف القدوم للحجاج في يوم التروية.