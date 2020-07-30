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سحب عينات من الوجبات المقدمة للحجاج يومياً للتأكد من سلامتها (صور)

سحب عينات من الوجبات المقدمة للحجاج يومياً للتأكد من سلامتها (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تُراقب أمانة العاصمة المقدسة‬ ممثلةً في وكالة الخدمات، الوجبات الغذائية الجاهزة “مُسبقة التحضير” المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في‫ المشاعر المقدسة.

وأكدت الإدارة العامة لصحة البيئة، أنها تُباشر أعمالها في سحب عينات من كل الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن؛ لتحليلها بصفة يومية وفحصها والتأكد من سلامتها من حالات التلف والتسمم الغذائي عن طريق مختبر سلامة الغذاء، بحسب “الرياض”.

وتسعى الأمانة بكل القطاعات المتوفرة فيها كل عام لتقديم كافة الخدمات لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار، من خلال مراقبين صحيين مؤهلين لمراقبة سلامة الوجبات وإشتراطات العاملين ومدى إلتزامهم وتقيدهم بالإجراءات الوقائية الاحترازية.

وتعمل الأمانة جاهدة على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم، وخاصةً في المشاعر المقدسة ليحظى الحاج بالرعاية الصحية والغذائية الفورية، ولتحقيق السلامة والراحة لهم خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، ليتمكنوا من أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

 

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