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«الشريم»: من أعظم ما يؤدى يوم النحر «الأضحية».. وهذه شروطها الشرعية (فيديو)

«الشريم»: من أعظم ما يؤدى يوم النحر «الأضحية».. وهذه شروطها الشرعية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام، الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم يوصي فيه المسلمين بأداء شعيرة الأضحية.

وقال الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم: إن أعظم الأيام عند الله هو يوم الحج الأكبر وهو عيد الأضحى والنحر، وإن من أعظم ما يؤدى في هذا اليوم، هو بقية مناسك الحج، إضافة إلى الأضحية الشرعية،  وهي سنة أبينا إبراهيم المؤكدة، ويكره تركها لمن قدر عليها، كما أن ذبحها أفضل من التصدق بثمنها، وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة.

وتابع الشيخ قائلاً: ثم اعلموا أن للأضحية شروطاً ثلاثة: الشرط الأول: أن تبلغ السن المعتبرة شرعاً وهو خمس سنين للإبل وسنتان في البقر، وسنة كاملة في المعز، وستة أشهر في الضأن.

والشرط الثاني: أن تكون سالمةً من العيوب، التي نهى عنها الشارع، وهي أربعة عيوب، العرجاء التي لا تعانق الصحيحة في الممشى، والمريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعجفاء: وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، وكلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وصفاتها فهي أفضل.

والشرط الثالث: أن تقع الأضحية في الوقت المحدد، وهو الفراغ من صلاة العيد، وينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث بعد العيد، فصارت الأيام أربعة.

وتابع: “من كان منكم يحسن الذبح فليذبحها بنفسه، ومن لا يحسنه فليوكل غيره ممن يحسنه، وليرفق الجميع بالبهيمة، وليرح أحدكم ذبيحته، وليحد شفرته، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى في ذبح البهيمة، ثم ليسمي أحدكم عند ذبحها”.

وأكد “الشريم” أنه يستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويتصدق ويهدي منها وألا بعطي الجزار أجرته منها”.

 

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