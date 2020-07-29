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الأول على مستوى العالم.. «سابك» تعتزم تشغيل مصنع كامل بالطاقة المتجددة

الأول على مستوى العالم.. «سابك» تعتزم تشغيل مصنع كامل بالطاقة المتجددة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة سابك، عن توقيع اتفاقية يتم بموجبها تحويل مصنعها للبولي كربونيت في قرطاجنة، بإسبانيا، للعمل بالطاقة المتجددة بشكل كامل، ليكون بذلك أول مصنع ضخم للكيماويات في العالم يتم تشغيله كاملاً بالطاقة المتجددة.

ومن المقرر بموجب هذه الاتفاقية، أن تستثمر شركة (إبردرولا)، إحدى أكبر شركات مرافق الكهرباء في العالم، ما يقرب من 70 مليون يورو لإنشاء منشأة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 100 ميغاواط، تضم 263000 لوح شمسي، على أرض مملوكة لشركة (سابك)، ما يجعلها أكبر منشأة للطاقة المتجددة مخصصة لجهة صناعية في أوروبا، ومن المتوقع أن تعمل المنشأة بكامل طاقتها في عام 2024م.

​وتمثل هذه الخطوة علامة بارزة أخرى في مسيرة (سابك) نحو تحويل جميع عملياتها العالمية للعمل بمصادر للطاقة النظيفة، حيث تطمح الشركة إلى تركيب مرافق لتوليد 4 غيغاواط من الكهرباء – سواء عن طريق طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية – لمواقعها حول العالم بحلول عام 2025م، على أن يتم رفع هذه السعة إلى 12 غيغاواط بحلول عام 2030م.

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