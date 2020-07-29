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قوات الأمن تضبط 936 مخالفاً حاولوا دخول المشاعر المقدسة دون تصريح

قوات الأمن تضبط 936 مخالفاً حاولوا دخول المشاعر المقدسة دون تصريح
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تواصل – واس:

ضبطت قوات أمن الحج 936 مخالفاً للتعليمات النظامية، حاولوا دخول المشاعر المقدسة بدون تصاريح ، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وصرّح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، بأنه إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وماتقرر من إقامة الحج بأعداد محدودة تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية وتطبيق التعليمات بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح ؛ فقد تم حتى نهاية اليوم الثامن من ذي الحجة ضبط (936) مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة ، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب المتحدث الرسمي بكافة المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات الحج ، مؤكداً أن رجال الأمن يفرضون طوقاً أمنياً محكماً على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط المخالفين .

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