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«أمن الحج»: نجاح مهمة تفويج ضيوف الرحمن لطواف القدوم

«أمن الحج»: نجاح مهمة تفويج ضيوف الرحمن لطواف القدوم
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تواصل – واس:

نجحت قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته في مهمة تفويج الحجاج لطواف القدوم من خلال خطة معدة وفق التدابير الأمنية و الصحية والوقائية ، حيث أدى ضيوف الرحمن الطواف والسعي بكل يسر وسهولة وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

وأوضح مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته ، اللواء محمد بن وصل الأحمدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن حج هذا العام أعدت له خطة استثنائية تضمنت كافة المهام التي يقوم بها منسوبوا القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة ومن بينها مهمة يوم التروية واستقبال ضيوف الرحمن في المسجد الحرام لإداء طواف القدوم، حيث روعي فيها التركيز على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مع وضع آلية للدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام تبدأ من الساحات بتخصيص مجموعة من المسارات في ساحتي المسجد الغربية والجنوبية وفي الأبواب الخاصة بالدخول والخروج، بالإضافة إلى مسارات في الممرات المؤدية إلى صحن الطواف، وبما يساعد في تطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد المكاني مع وضع مسارات في الطواف والمسعى حفاظاً على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وأكد اللواء الأحمدي، أن الاستعدادات بدأت منذ ‏الإعلان عن موسم الحج الاستثنائي لهذا العام، وذلك بما يكفل أداء ضيوف الرحمن لنسكهم بكل يسرٍ وسهولة مع‏ تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل دقة، لافتاً إلى أن خطة أمن المسجد الحرام في هذا الموسم تقوم على أربعة محاور، تتمثل في المحور التنظيمي، والمحور الأمني الهادف إلى الحفاظ على أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، والمحور الإنساني، والمحور الصحي، حيث وضعت من خلاله آلية تحدد طريقة الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام.

وأفاد مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته أن الخطة اشتملت على ‏نقاط للمنع والتحكم وعلى طوق أمني حول المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة لضبط المخالفين الذين يحاولون أداء فريضة الحج دون تصريح، ‏واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ، إضافة إلى مركزين للمراقبة التلفزيونية أحدهما بالمسجد الحرام والآخر في مشعر منى، وكلاهما مزود بأحدث التقنيات اللازمة للمراقبة وإدارة العمليات و مساعدة رجال الأمن العاملين في الميدان في تنفيذ الخطط الأمنية، مشيداً بوعي الناس وتجاوبهم مع الرسائل الإعلامية والتوعوية بهذا الخصوص.

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