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أمطار على المشاعر المقدسة وهواء عليل مع نفرة الحجيج إلى مزدلفة (فيديو)

أمطار على المشاعر المقدسة وهواء عليل مع نفرة الحجيج إلى مزدلفة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، توقعات الأرصاد حول حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة اليوم الخميس، على المشاعر المقدسة خلال موسم الحج 1441هـ.

وأوضح “غلام” إلى أن التوقعات الجوية تشير إلى احتمالية تكون سحب رعدية ركامية ظهيرة يوم عرفة مع سقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على المشاعر المقدسة، وخاصة على صعيد جبل عرفة الطاهر.

وأشار “غلام” إلى أن الجو مساء اليوم، ومع نفرة الحجيج إلى المزدلفة سيكون الجو لطيفاً مع هواء عليل مع رطوبة نسبية مرتفعة تخف ليلا مع معاودة تكون السحب الممطرة على المشاعر المقدسة يوم العيد.

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