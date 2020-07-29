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«البلديات» تطرح مسودة اشتراطات أنشطة «التزيين والحلاقة» لمشاركة الرأي بشأنها

«البلديات» تطرح مسودة اشتراطات أنشطة «التزيين والحلاقة» لمشاركة الرأي بشأنها
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية عموم المستفيدين من الخدمات البلدية إلى المشاركة بالرأي حول مسودة الاشتراطات البلدية الجديدة المتعلقة بأنشطة صوالين الحلاقة والتزيين النسائي، وذلك عبر منصتها التفاعلية “بلدي”.

وأوضحت الشؤون البلدية، أن هذا التحديث للاشتراطات في نشاط التزيين النسائي وصالونات الحلاقة، يأتي ضمن حزمة من الأنشطة التي تعمل الوزارة على تحديث اشتراطاتها، لتكون أكثر مواكبة وتماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وعنصرا ممكنا لتحقيق أهدافها في تشجيع الاستثمار، وضبط عملية التطوير، مما يحقق الأثر الإيجابي على البيئة العمرانية، والنسيج الحضري للمدن ، وعاملاً مساعداً في تحسين بيئة العمل داخل النشاط.

وحددت الوزارة للراغبين المشاركة بالرأي حول هذه الاشتراطات الدخول على الرابط التالي لنشاط التزيين النسائي (اضغط هنـــا)، والرابط التالي (اضغط هنــا) لنشاط صالونات الحلاقة.

يشار إلى أن منصة “قرار” هي منصة إلكترونية مُبتكرة تهدف إلى الحصول على مساندة المجتمع في مناقشة الأنظمة والتشريعات قبل تنفيذها بطريقة تفاعلية تضمن وصول صوت المستفيد بكل يسر وسهولة.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    اللي تسوق حرمه