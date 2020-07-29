مواعيد صلاة عيد الأضحى بمختلف مناطق المملكة

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نشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مواعيد صلاة عيد الأضحى لهذا العام، حيث يحين موعد الصلاة في مكة المكرمة الساعة 6:08 صباحًا، وفي المدينة المنورة الساعة 6:04، وفي الرياض الساعة 5:36 صباحًا.

وأوضحت الشؤون الإسلامية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يحين موعد صلاة العيد في الدمام الساعة 5:19 صباحًا، وفي أبها 6:02 وفي بريدة 5:44 صباحا بمشيئة الله.

بينما يحين موعد صلاة عيد الأضحى في حائل الساعة 5:51 صباحاً، وفي الباحة 6:05، وفي نجران 5:57، وفي جازان الساعة 6:05، وفي تبوك 6:10 وفي سكاكا 5:57، وفي عرعر 5:45.