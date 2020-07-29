الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تغريم 34 مخالفاً لم يرتدوا الكمامات في نجران

تغريم 34 مخالفاً لم يرتدوا الكمامات في نجران
0

تواصل – فريق التحرير:

غرمت شرطة منطقة نجران، اليوم الأربعاء، 34 مخالفاً لم يرتدوا الكمامات ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبد الله العشوي، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (34) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات.

وأضاف المتحدث باسم شرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي أنه تم تغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

Image

مواد ذات صلة

عقوبة عدم التزام «القطاع الخاص» بالإجراءات الاحترازية.. 10 آلاف غرامة والإحالة للنيابة

عقوبة عدم التزام «القطاع الخاص» بالإجراءات الاحترازية.. 10 آلاف غرامة والإحالة للنيابة

مقطع يوثق لحظة اندلاع حريق مروع بمحطة وقود في نجران.. والدفاع المدني يكشف السبب 

مقطع يوثق لحظة اندلاع حريق مروع بمحطة وقود في نجران.. والدفاع المدني يكشف السبب 

أمطار غزيرة بنجران وشكاوى من تجمع المياه بـ«أبا السديس».. والأمانة تتفاعل (فيديو)

أمطار غزيرة بنجران وشكاوى من تجمع المياه بـ«أبا السديس».. والأمانة تتفاعل (فيديو)

تغريم 27 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات في «الشمالية»

تغريم 27 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات في «الشمالية»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>