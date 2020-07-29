بدء جلسة استماع أمام «الكونجرس» لرؤساء جوجل وأمازون وأبل

تواصل – وكالات:

بدأت مساء اليوم الأربعاء، جلسة استماع أمام مجلس الكونجرس لرؤساء جوجل وفيسبوك وأمازون وأبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ومن المقرر أن يستجوب مجلس الكونجرس الأمريكي كل من زوكربرج وبيزوس وكوك ورئيس مجلس إدارة جوجل.

وفى وقت سابق قال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ، جيف بيزوس، أمام جلسة استماع في الكونجرس “لا توجد قوة في العالم قادرة على تحريك شركة تواجه النقد ولا تزال تعتقد أنها تفعل الشيء الصحيح.”

وفي شهادته المعدة المنشورة على موقع أمازون، بدأ بيزوس بسرد قصته الشخصية، وحكا قصة والدته ووالده وكيف لم يكونا أغنياء وإنما رجل جاء من كوبا ولم يكن متعلما ولا يعرف بالإنجليزية ولكنه كان لديه تصميم وأمل في المستقبل، قبل أن يشرح كيف استثمروا مدخراتهم في أمازون، والإنترنت.