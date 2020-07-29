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«جمعية الدعوة والإرشاد بفيفاء» تُطلق مشروع «وقف الوالدين»

«جمعية الدعوة والإرشاد بفيفاء» تُطلق مشروع «وقف الوالدين»
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بفيفاء مشروع “وقف الوالدين”، وهو وقف دعوي يتبع لجمعية الدعوة والإرشاد بفيفاء الرسمية والمصرحة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 3061، ويغطي -بفضل الله- قرابة 30% من مصروفات الجمعية على مختلف أنشطتها الدعوية.

ويتكون “وقف الوالدين” من عمارة سكنية تجارية تحتوي على 10 شقق سكنية ومحلات تجارية، يتم تأجيرها ليعود ريعها على البرامج الدعوية والأنشطة الخيرية التي تنفذها الجمعية، وقد تم توزيع الأسهم لتناسب الجميع كالتالي: قيمة السهم ريال واحد فقط، قيمة سهم البر ١٠٠ ريال، قيمة سهم العائلة ٢٠٠ ريال.

وأهابت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بفيفاء بجميع الخيّرين المساهمة في دعم مشاريعها الدعوية، والتبرع لصالح مشروع “وقف الوالدين” على الحساب الرسمي الخاص بالوقف في مصرف الراجحي رقم: 417608010167150، علماً بأن رقم الآيبان للتحويل من خارج مصرف الراجحي هو : SA1380000417608010167150، باسم جمعية الدعوة والإرشاد بفيفاء.

ويمكن الاستفسار عن مزيد من التفاصيل عن المشروع عبر الاتصال على الرقم: 0559222815 هاتفياً أو عن طريق الواتساب على نفس الرقم.

 

 

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    أبو رزان

    قدمت مكاتب الدعوة الكثير الكثير مما يلزم دعمها المستمر ليستمر نشاطها ومن ذلك تخصيص الأوقاف للدعوة ومصاريف المكاتب.