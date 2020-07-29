«الداخلية»: الأجهزة الأمنية تواصل فرض طوق أمني حول المشاعر لمنع المخالفين

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، استكمال نقل الحجاج من مقر إقامتهم إلى ميقات السيل الكبير، ثم المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم، ومن ثم الانتقال للسكن في منى.

وشدد مسؤول الداخلية على أن قيادات الحج استكملت استعداداتها وفق الخطط لتسهيل حج هذا العام وتيسيره، ويواصل رجال الأمن تنفيذ مهامهم بفرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة.

وختم حديثه بقوله: “نهيب بجميع المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن المشاعر المقدسة”.