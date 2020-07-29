مدينة الملك عبدالله الطبية تعلن عن فرص ابتعاث للرجال والنساء

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة (الإدارة التنفيذية للشؤون الأكاديمية والتدريب) عن فتح باب التسجيل في فرص الابتعاث للعام 2020م في مختلف التخصصات الطبية والصحية للرجال والنساء.
الشروط المطلوبة:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
2- حاصل على شهادة الاختصاص للبورد السعودي أو ما يعادلها
الوثائق المطلوبة:
1- السيرة الذاتية (محدثة)
2- صور الشهادات مرتبة حسب الأحدث
3- صور من تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
4- خطابين توصية جديدة
5- صورة من الهوية الوطنية
تاريخ ورابط التقديم : متاح الآن من خلال خلال الضغط على (بحث) واختيار الوظيفة (حسب التخصص) وتعبئة الطلب في موعد أقصاه (شهر) من تاريخ هذا الإعلان من خلال رابط التقديم : (اضغط هنا).