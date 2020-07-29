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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مدينة الملك عبدالله الطبية تعلن عن فرص ابتعاث للرجال والنساء

مدينة الملك عبدالله الطبية تعلن عن فرص ابتعاث للرجال والنساء
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة (الإدارة التنفيذية للشؤون الأكاديمية والتدريب) عن فتح باب التسجيل في فرص الابتعاث للعام 2020م في مختلف التخصصات الطبية والصحية للرجال والنساء.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
2- حاصل على شهادة الاختصاص للبورد السعودي أو ما يعادلها

الوثائق المطلوبة:

1- السيرة الذاتية (محدثة)
2- صور الشهادات مرتبة حسب الأحدث
3- صور من تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
4- خطابين توصية جديدة
5- صورة من الهوية الوطنية

تاريخ ورابط التقديم : متاح الآن من خلال خلال الضغط على (بحث) واختيار الوظيفة (حسب التخصص) وتعبئة الطلب في موعد أقصاه (شهر) من تاريخ هذا الإعلان من خلال رابط التقديم : (اضغط هنا).

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