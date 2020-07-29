مدينة الملك عبدالله الطبية تعلن عن فرص ابتعاث للرجال والنساء

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أعلنت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة (الإدارة التنفيذية للشؤون الأكاديمية والتدريب) عن فتح باب التسجيل في فرص الابتعاث للعام 2020م في مختلف التخصصات الطبية والصحية للرجال والنساء.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

2- حاصل على شهادة الاختصاص للبورد السعودي أو ما يعادلها

الوثائق المطلوبة:

1- السيرة الذاتية (محدثة)

2- صور الشهادات مرتبة حسب الأحدث

3- صور من تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

4- خطابين توصية جديدة

5- صورة من الهوية الوطنية

تاريخ ورابط التقديم : متاح الآن من خلال خلال الضغط على (بحث) واختيار الوظيفة (حسب التخصص) وتعبئة الطلب في موعد أقصاه (شهر) من تاريخ هذا الإعلان من خلال رابط التقديم : (اضغط هنا).