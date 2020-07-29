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STC ترفع تغطية الجيل الخامس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 119%

STC ترفع تغطية الجيل الخامس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 119%
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تواصل – واس:

رفعت شركة الاتصالات السعودية stc تغطية شبكة الجيل الخامس 5G في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1441هـ بنسبة 119% مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى زيادة طاقة شبكة الجيل الرابع بنسبة 88 %، وذلك بهدف تطوير الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام وتوفير حلول رقمية مبتكرة للقطاعات الحكومية المشاركة في خدمة الحجيج.

ودُعِمت شبكة الجيل الخامس بمئات المواقع في مناطق مختلفة في المشاعر المقدسة إضافة إلى الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث تشمل مواقع الحرمين الشريفين ومواقع حيوية يقصدها الحجاج وزوار بيت الله، وهو ما يعكس الواجهة الحضارية للمملكة في ريادة الجيل الخامس عالمياً، إضافة إلى ترقية الحلول الداخلية في مناطق الحج والجمرات لضمان أفضل تجربة اتصال بإذن الله.

وتشمل مواقع الخدمات المطارات وأماكن إقامة الحجاج، كما حرصت على توفير مظلات شمسية مجانية ومطّارات لحفظ المياه تسهم في المحافظة على البيئة في جميع المواقع التي يمر عليها الحجيج في أدائهم لمناسك الحج.

ونفذت الشركة أعمال صيانة وقائية ومراقبة لجميع أجزاء الشبكة هناك بما فيها آلاف الخطوط الأرضية ومئات الدوائر التي تدعم القطاعات الحكومية والخاصة وتساعدها في العمل عن بُعد وعن قُرب في خدمة ضيوف الرحمن بيسر وسهولة.

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