أمانة عسير توضح الطريقة البديلة لاستقبال طلبات حجز المسالخ بعد «عطل تقني»

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أوضحت أمانة منطقة عسير، مساء اليوم الأربعاء، الطريقة البديلة لاستقبال طلبات حجز المسالخ بعد تعرض نظام خدمة العملاء على IOS لعطل تقني.

وقالت الأمانة، في بيان لها عبر “تويتر”، إنه نظراً لوجود بعض الأعطال التقنية في النسخة الخاصة بنظام خدمة العملاء على IOS، حيث يتم حالياً معالجتها، فإنه يسرنا استقبال طلبات حجز موعد مع المسالخ التابعة للأمانة وبلدياتها من خلال رابط الويب: (اضغط هنا).

وأضافت أمانة منطقة عسير أنه يمكن تلقي الاستفسارات من خلال الدعم الفني لنظام المسالخ بأمانة عسير على الرقم التالي (966501322647).