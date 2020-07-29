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فضل صيام «يوم عرفة» للشيخ سعود الشريم.. كفارة عامين

فضل صيام «يوم عرفة» للشيخ سعود الشريم.. كفارة عامين
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ سعود الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام فضل صيام يوم عرفة، موضحا أن المنفعة في يوم عرفة ليست مقصورة على الحاج بل وسعت كل من لم يكتب له قصد بيت الله الحرام.

ونشر حساب شؤون الأئمة والمؤذنين عبر “تويتر”، مقتطفات من فضائل يوم عرفة للشيخ الشريم حيث قال “من كرمه وإحسانه سبحانه وتعالى أنه لم يقصر المنفعة في يوم عرفة على الحاج فحسب، بل وسعت كل من لم يكتب له قصد بيت الله الحرام أن يصوم يوم عرفة محتسباً ذلك عند الله فإن فيه كفارة عامين، عاما مضى وعاما يُستقبل”.

وأضاف الشيخ السريم: “قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: [صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده] (رواه مسلم).

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