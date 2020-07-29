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عقوبة عدم التزام «القطاع الخاص» بالإجراءات الاحترازية.. 10 آلاف غرامة والإحالة للنيابة

عقوبة عدم التزام «القطاع الخاص» بالإجراءات الاحترازية.. 10 آلاف غرامة والإحالة للنيابة
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الداخلية عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير البروتوكولات الوقائية ومنها (إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها ، وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تكل الإجراءات والتدابير البروتوكالت الوقائية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن العقوبة في المرة الأولى تتمثل في 10 آلاف ريال غرامة على المنشأة أو المسؤول و5 آلاف ريال غرامة بالنسبة للحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك.

وأضافت أنه في المرة الثانية تصل العقوبة لغرامة بقيمة 20 ألف ريال غرامة للمنشأة أو المسؤول و10 آلاف حال الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه في المرة الثالثة تضاعف العقوبة ويتم إحالة المسؤول للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحقه.

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