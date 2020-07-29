«واتساب» تختبر ميزة تحل واحدة من أهم عيوب التطبيق

تواصل – فريق التحرير:

تختبر خدمة التراسل الفوري «واتساب»، تحديثًا جديدًا لتطبيقها يتضمن ميزة تعمل على حل أحد أكبر عيوب تطبيق المراسلة الشهير، حيث يصعب على المستخدمين التنقل بين مجموعة من الأجهزة مع مواكبة محادثتهم على التطبيق.

ومع التحديث الجديد، سيتاح لمستخدمي واتس أب أخيراً الحصول على نفس التجربة التي يحظى بها مستخدمو فيسبوك مسنجر وiMessage.

ويعاني مستخدمو «واتساب» من مشكلة عدم القدرة على التنقل بسلاسة بين الأجهزة، وعلى عكس فيسبوك مسنجر أو أي خدمة مراسلة تقريباً، من الصعب إرسال رسالة نصية من الهاتف الذكي والتقاط جهاز لوحي للانضمام إلى مكالمة فيديو، ثم الانضمام إلى محادثة جماعية من الكمبيوتر المحمول.

وانتظر معجبو تطبيق الدردشة الشهير منذ فترة طويلة خياراً يتيح لهم الوصول إلى الدردشات على جهازين أو أكثر، والآن، بعد سنوات من الصبر، يبدو أن الحلم يمكن أن يكون أقرب إلى الواقع.

وتشير التسريبات إلى أن «واتساب» تختبر حالياً وضعاً جديداً يسمى “الأجهزة المرتبطة”، يسمح للمستخدمين بفتح حساباتهم على أي هاتف أو جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول أو جهاز منزلي ذكي آخر.

ولا تزال التفاصيل حول كيفية عمل الميزة الجديدة شحيحة، لكن المعلومات تشير إلى أنها لن تكون متوفرة سوى لما يصل إلى 4 أجهزة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.