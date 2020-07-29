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توقعات بهطول أمطار الخير على «مشعر منى» خلال ساعات

توقعات بهطول أمطار الخير على «مشعر منى» خلال ساعات
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس، مساء اليوم الأربعاء، هطول أمطار الخير على مشعر منى خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

كما توقعت الأرصاد، أن تمتد الحالة المطرية إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل والرياض.

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