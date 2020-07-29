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مقطع يوثق لحظة اندلاع حريق مروع بمحطة وقود في نجران.. والدفاع المدني يكشف السبب 

مقطع يوثق لحظة اندلاع حريق مروع بمحطة وقود في نجران.. والدفاع المدني يكشف السبب 
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الرائد عبدالخالق بن علي القحطاني، أن فرق الدفاع المدني بنجران باشرت حادث وميض لحظي تسبب في اندلاع حريق بمحطة وقود في حي الحضن نتيجة إعادة تشغيل التيار الكهربائي أثناء تفريغ الوقود.

وأضاف الرائد القحطاني، أنه نتج عن الحادث إصابة واحدة تم علاجها بالموقع، وقد تم إغلاق المحطة وفصل التيار الكهربائي حتى إعادة تأهيلها.

ودعا أصحاب المحلات التجارية إلى اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني وتطبيق كافة اجراءات السلامة حفاظاً على الارواح والممتلكات، متمنياً للجميع السلامة.

 

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