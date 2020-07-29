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حفاظاً على سلامتهم.. فرق طبية متكاملة ترافق الحجاج أثناء تأدية المناسك (فيديو)

حفاظاً على سلامتهم.. فرق طبية متكاملة ترافق الحجاج أثناء تأدية المناسك (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أفاد مراسل قناة ” الإخبارية” بالمشاعر المقدسة، بأن قدوم الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم ومن ثم الانتقال للسعي بين الصفا والمروة تم بسلاسة ومرونة لافتة.

وأضاف أن وزارة الصحة حرصت على تطبيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج، من خلال تلوين مسارات الحجاج في المطاف والسعي بين الصفا والمروة.

وأكد أن هناك فرق طبية متكاملة ترافق الحجاج أثناء تأدية المناسك حفاظاً على سلامتهم.

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