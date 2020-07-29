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هل طلب الدعاء من المتصدق عليه ينقص أجر الصدقة؟.. الشيخ «المصلح» يُجيب

هل طلب الدعاء من المتصدق عليه ينقص أجر الصدقة؟.. الشيخ «المصلح» يُجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أجاب فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلحأستاذ الفقه بجامعة القصيم عن سؤال أحد الأشخاص حول طلب الدعاء من المتصدق عليه بعد إعطائه مبلغًا من المال فهل يُنقِص أجر الصدقة؟.

وقال الشيخ “المُصلح”، في لقاء تليفزيوني، إن طلب المنفعة أيًا كان نوعها من المتصدق عليه هو ما ينقص أجر الصدقة، مُبينًا أن المقصود بالصدقة هو الله جل في علاه، وما ترجوه من الله بالبذل ستناله دون واسطة.

وأضاف الشيخ أنه يمكن للمتصدق أن يُعطى الصدقة ثم يدعو الله ويقول: “اللهم إن كنت بذلت هذه الصدقة في سبيلك ولوجهك الكريم فحقق لي كذا وكذا، واسأل الله بالعمل الصالح، وادع الله بلسانك ولا تنتظر من أحد أن يكافئك، وهذا أرجى للقبول من الله من أن تعطيه مالًا وتقول له ادع لي أو ادع لابني أو ما شابه ذلك، وإن فعل المتصدق ذلك فهي جائزة بإذن الله وهو مأجور عليها بقدر ما معه من النية لكن ينقص تمام الأجر الذي يتحقق بعدم انتظار مكافآة أو مقابل على صدقته.

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