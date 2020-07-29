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شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة الوافدين تحت تهديد السلاح

شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة الوافدين تحت تهديد السلاح
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تواصل- واس:

صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لأشخاص ترجلوا من مركبة، واستوقفوا وافدَين على دراجة نارية، وسلبوا ما بحوزتهما بالقوة وتحت تهديد السلاح، فقد تمكنت – بفضل الله – الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من تحديد موقع الحادثة في أحد أحياء شمال الرياض، وهوية الجناة والقبض عليهم، وهم (أربعة مواطنين ومقيم من الجنسية الفلسطينية، جميعهم في العقد الثاني من العمر)، وضبط المركبة المستخدمة في الجريمة وسلاح ناري من نوع رشاش، وثبت تورطهم بارتكاب (7) سوابق مماثلة بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأضاف أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

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