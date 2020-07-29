في مشهد تاريخي.. الحجاج يؤدون نسك يوم التروية ملتزمين بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية (فيديو وصور)

تواصل – فريق التحرير:

وسط إجراءات احترازية مشددة وغير مسبوقة، توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مقارّ سكنهم بمشعر منى للمبيت فيه وانتظار بزوغ فجر التاسع من شهر ذي الحجة للوقوف بعرفات وأداء ركن الحج الأكبر، وذلك بعد أداء نسك يوم التروية بكل يسر وطمأنينة ملتزمين بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية.

ميقات السيل

وتوجه حجاج بيت الله الحرام من 160 جنسية إلى ميقات “السيل”، صباح اليوم، لبدء مناسك الحج بعد اكتمال العزل الصحي المؤسسي والتأكد من خلوهم تمامًا من فيروس «كورونا» المستجد، وضمان سلامة الجميع، حيث أكمل حجاج بيت الله 7 أيام في الحجر المؤسسي منذ اليوم الأول لذي الحجة.

وتوجهت وفود الحجيج إلى ميقات “السيل” لبدء مناسك الحج وسط تكامل الخدمات الصحية وتسخير كل الإمكانات والطاقات البشرية والآلية؛ لتنفيذ خطة تصعيد الحجاج بشكل صحي وآمن.

طواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة

بعدها توافد حجاج بيت الله إلى المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم “اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم”، وذلك لبدء مناسك الحج لهذا العام 1441هـ، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين في أجواء مفعمة بالإيمان.

وعند تفويج ضيوف الرحمن إلى الحرم المكي، اتبعت الجهات المعنية الإجراءات الاحترازية الواردة في “البروتوكولات الوقائية لموسم حج 1441هـ”، واعتماد جدول منظم لنقل الحجيج إلى صحن المطاف، بما يضمن تحقيق التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، بوضع الحواجز والملصقات الأرضية التي تُحدد مسارات الحركة بشكل آمن وصحي، والتأكد من تطبيق ذلك من خلال المتابعة الدقيقة من المشرفين، مع تعقيم منطقتي “الصحن” و”المسعى” قبل وبعد طواف كل فوج من أفواج حجاج بيت الله الحرام.

إلى مشعر منى

وبعد أن انتهى الحجيج من طواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة، توافدوا إلى مقارّ سكنهم في مشعر منى، وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية وخدمات متكاملة.