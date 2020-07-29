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«الحصيني» يوضح خريطة الأمطار المتوقعة على مناطق المملكة الليلة

«الحصيني» يوضح خريطة الأمطار المتوقعة على مناطق المملكة الليلة
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تواصل- فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة اليوم وليلة غد الخميس، مع أجواء حارة جداً نهاراً على شمال ووسط وشرق المملكة.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”: “اليوم الأربعاء وليلة الخميس متوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وسيول على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجازان وعسير والباحة ونجران من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من تبوك وغرب منطقة الرياض وجنوبها؛ تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة”.

وأضاف: متوقع أجواء حارة جداً نهاراً على شمال ووسط وشرق المملكة، وحار أول الليل معتدل آخر الليل، باقي المناطق حول معدلاتها الطبيعة.

 

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