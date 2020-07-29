«مايكروسوفت» تطرح النسخة النهائية من تطبيقها للأمان العائلي

تواصل- وكالات:

طرحت شركة مايكروسوفت النسخة النهائية لتطبيق جديد يسمى (أمان العائلة)Family Safety، وهو مُصمم لإدارة وقت الشاشة للأطفال، واستخدام التطبيقات.

ويعمل التطبيق الجديد على الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد وiOS، حيث يتيح التطبيق للوالدين الحصول على تقارير عن وقت الشاشة، واستخدام التطبيقات، وتعيين حدود للوقت المسموح به، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الموقع.

ويمتاز تطبيقFamily Safetyأيضًا بأنه يُزامن المعلومات مع أجهزة ويندوز، وإكس بوكس، مما يعني أنه لو حُدِّد وقت الشاشة بساعة فقط، فإن هذه الساعة سوف تُحسب على جميع الأجهزة، ويمكن أيضًا حظر تطبيقات محددة بالكامل.

وأضافت مايكروسوفت أيضًا عوامل تصفية للويب والبحث، وذلك بهدف تقييد التصفح بالمواقع الملائمة للأطفال. وتعمل عوامل التصفية عبر متصفح (إيدج) من مايكروسوفت ويندوز، وإكس بوكس، وأندرويد.

ويمكن أيضًا استخدام تطبيق (أمان العائلة) لمشاركة الموقع بين أفراد العائلة. وقد أضافت الشركة ميزة جديدة لتجميع المواقع خلال المرحلة التجريبية، التي تتيح للأشخاص معرفة متى يكون العديد من أفراد العائلة في الموقع نفسه. وتخطط الشركة أيضًا لإضافة إشعارات عندما يصل أفراد العائلة أو يغادرون موقعًا، ولكن ستكون هذه ميزة خاصة لمشتركي خدمة (مايكروسوفت 365)Microsoft 365.

كمايمكن لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل تنزيل تطبيق (أمان العائلة) من متجر جوجل بلاي، على أن يتوفر لمستخدمي نظامiOSخلال الأيام المقبلة عبر متجر (آب ستور).