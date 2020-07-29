أسعار المواشي تُسجّل ارتفاعًا بـ١٠٪؜ تزامنًا مع «عيد الأضحى»

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سجلت أسعار المواشي ارتفاعًا يتراوح بين 5 إلى 10% بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وكشف متعاملون وفقًا لـ”المدينة“، عن ارتفاع الطلب على الإنتاج المحلي من الحري والنعيمي على الرغم من دخول الأغنام المستوردة مثل السواكني «والبربري والأسترالي»، وأرجع تجار مواشٍ ارتفاع الأسعار لدخول موسم الحج، وزيادة الطلب على النوع البلدي، وارتفاع أسعار الأعلاف الفترة الأخيره.

وقال مستثمر إن الأضاحي متوفرة في السوق المحلية، بكميات تزيد عن حجم الطلب، إلا أن الأسعار شهدت ارتفاعًا بواقع 10% مقارنة بالفترة الماضية، وذلك لارتفاع الطلب سواء من المواطنين الراغبين في تقديم الأضاحي، أو إقامة الولائم الخفيفة، فضلًا عن الحجاج الذي يقدمون الأغنام المخصصة للهدي في مكة المكرمة.

كما أرجع الارتفاع لكثرة الطلب خلال هذه الفترة إضافة لارتفاع أسعار الشعير إلى 54 ريالاً للكيس زنة 50 كيلو مقابل 40 ريالاً سابقًا.

وتراوحت أسعار الأضاحي الحري من 1000 ريال إلى 1600 ريال، ويقدر سعر الرأس الواحد من «الأسترالي» بنحو 700 ريال، بينما تراوحت أسعار «السواكني والبربري» ما بين 450 إلى 600 ريال، والنعيمي من 900 إلى 1500 ريال.