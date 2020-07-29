الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

أسعار المواشي تُسجّل ارتفاعًا بـ١٠٪؜ تزامنًا مع «عيد الأضحى»

أسعار المواشي تُسجّل ارتفاعًا بـ١٠٪؜ تزامنًا مع «عيد الأضحى»
0

تواصل – فريق التحرير: 

سجلت أسعار المواشي ارتفاعًا يتراوح بين 5 إلى 10% بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وكشف متعاملون وفقًا لـ”المدينة“، عن ارتفاع الطلب على الإنتاج المحلي من الحري والنعيمي على الرغم من دخول الأغنام المستوردة مثل السواكني «والبربري والأسترالي»، وأرجع تجار مواشٍ ارتفاع الأسعار لدخول موسم الحج، وزيادة الطلب على النوع البلدي، وارتفاع أسعار الأعلاف الفترة الأخيره.

وقال مستثمر إن الأضاحي متوفرة في السوق المحلية، بكميات تزيد عن حجم الطلب، إلا أن الأسعار شهدت ارتفاعًا بواقع 10% مقارنة بالفترة الماضية، وذلك لارتفاع الطلب سواء من المواطنين الراغبين في تقديم الأضاحي، أو إقامة الولائم الخفيفة، فضلًا عن الحجاج الذي يقدمون الأغنام المخصصة للهدي في مكة المكرمة.

كما أرجع الارتفاع لكثرة الطلب خلال هذه الفترة إضافة لارتفاع أسعار الشعير إلى 54 ريالاً للكيس زنة 50 كيلو مقابل 40 ريالاً سابقًا.

وتراوحت أسعار الأضاحي الحري من 1000 ريال إلى 1600 ريال، ويقدر سعر الرأس الواحد من «الأسترالي» بنحو 700 ريال، بينما تراوحت أسعار «السواكني والبربري» ما بين 450 إلى 600 ريال، والنعيمي من 900 إلى 1500 ريال.

مواد ذات صلة

تنبيه مهم من «أمانة مكة» للمواطنين والمقيمين بشأن توصيل طلبات الذبائح للمنازل

تنبيه مهم من «أمانة مكة» للمواطنين والمقيمين بشأن توصيل طلبات الذبائح للمنازل

«التجارة»: جولات رقابية على أسواق المواشي لضبط أي مبالغة في الأسعار

«التجارة»: جولات رقابية على أسواق المواشي لضبط أي مبالغة في الأسعار

تخصيص مراكز لخدمة المتضررين من الحوادث خلال إجازة عيد الأضحى

تخصيص مراكز لخدمة المتضررين من الحوادث خلال إجازة عيد الأضحى

مصادر: «الحوثي» يفرض رسوم على أضاحي العيد لصالح مليشياته الانقلابية

مصادر: «الحوثي» يفرض رسوم على أضاحي العيد لصالح مليشياته الانقلابية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>