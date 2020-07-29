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أمانة الطائف تجند كوادرها البشرية والآلية لنزح تجمعات مياه الأمطار

أمانة الطائف تجند كوادرها البشرية والآلية لنزح تجمعات مياه الأمطار
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تواصل- واس:

جندت أمانة محافظة الطائف جميع إمكاناتها وجهودها في مباشرة ونزح تجمعات المياه من الطرق والشوارع غير المخدومة بشبكة سيول، وذلك عقب الأمطار التي تشهدها المحافظة حالياً، ضمن خطة متكاملة تشمل الأفراد والآليات لمواجهة مخاطر السيول.
وشملت أعمال الطوارئ التي تعمل على تنفيذها الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة الطائف والإدارة العامة للنظافة، والإدارة العامة للحدائق والبلديات الفرعية من خلال عدد من الفرق المزودة بالآليات بمباشرة جميع مواقع التجمعات فور هطول الأمطار، مزودين بعدد من المضخات الثابتة والمتحركة، يتم نقلها بواسطة سيارات مجهزة لهذه الحالات مع التقيد باستخدام وسائل السلامة واللوحات التحذيرية.
وتفاعلاً مع التحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد حول التقلبات الجوية والحالة المطرية على الطائف، وكإجراء استباقي باشرت فرق الأمانة متابعة الأنفاق التابعة لها، تفادياً لأي حوادث قد تحصل – لا قدر الله -، إضافة إلى توجيه عبارات إرشادية من خلال اللوحات الإلكترونية لتحذير سائقي السيارات أثناء هطول الأمطار.
وأشارت أمانة الطائف إلى أنه لم يحدث أي تجمعات في الأنفاق التابعة لها، وتمكنت فرق الطوارئ من نزح تجمعات المياه في الشوارع غير المخدومة بشبكة السيول خلال ساعات قليلة.
يذكر أن أمانة الطائف تعاملت مع البلاغات الصادرة عن طريق أرقام الواتساب والبلاغات الجغرافية وجميع قنواتها الإعلامية كذلك البلاغات الصادرة من رقم 940 لاستقبال الملاحظات على مدار الساعة.

 

 

 

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