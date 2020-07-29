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بالفيديو.. «المرور» يُغرّم مخالفي عدم الالتزام بالمسار المحدد على الطرق

بالفيديو.. «المرور» يُغرّم مخالفي عدم الالتزام بالمسار المحدد على الطرق
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تواصل – فريق التحرير:

وثّق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفة عدم الالتزام بالمسار المحدد التي أقرتها الإدارة العامة للمرور في جدول المخالفات المعمول به حاليًا بكافة مناطق المملكة.

وفي المقطع المتداول، الذي تم بثه من مدينة جدة، يقوم رجال المرور بتصوير المركبة المخالفة وإعلام قائدها أنه خالف نظام المرور بارتكابه مخالفة عدم الالتزام بالمسار المحدد.

وشددت إدارة المرور على أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يُعد مخالفة مرورية، وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٣).

وينص جدول المخالفات رقم (3) على غرامة مالية تتراوح بين 300 و500 ريال لمرتكبي عدد من المخالفات المرورية، من بينها عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق.

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