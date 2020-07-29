4 سنوات مشياً على الأقدام.. شاب مغربي يصل المملكة لأداء فريضة الحج (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب مغربي يدعى ياسين، وصل إلى المملكة مشياً على الأقدام بنية أداء فريضة الحج، وقد استغرقت رحلته أربع سنوات.

وقال الشاب ياسين خلال المقطع، إنه وصل المملكة منذ 7 أشهر تقريبا، بعد قرابة 4 سنوات مشي لأداء فريضة الحج حيث بدأ رحلته عام 2017، وقد مر على 26 دولة في إفريقيا حتى وصل إلى المملكة.

وأضاف أنه منذ وصوله استقر به المقام في محافظة أبها لاعتدال جوها، ليكافئه أحد المواطنين بكرفان مجهز بالكامل بحجرة نوم ومطبخ ليعيش فيه طول فترة بقائه في المملكة.

وقال الشاب ياسين إنه بعد وصوله للمملكة قطع رحلة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مشياً على الأقدام، تأسياً بخطى النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة من مكة للمدينة المنورة.

وتكفل أحد المواطنين بحجة ياسين خلال العام المقبل كاملة، حيث لم يتمالك الشاب ياسين نفسه وبكت عينيه فرحا بهذا الخبر، وحتى تكتمل الفرحة تكفل مواطن آخر بحجة لوالدته كما تكفل مواطن ثالث بتكاليف حجة لوالده بمشيئة الله.

واتصل الشاب ياسين بوالدته وأخبرها بتفاصيل ما حدث وبشرها بحجة لها خلال العام المقبل حيث عبرت عن فرحتها بإطلاق الزغاريد.

وتفاعل المئات من المواطنين عبر وسم “#ياسين_يوصل_السعوديه_مشي” حيث نشر عبدالرحمن المطيري المقطع وعلق عليه بقوله “والله مادري كيف أوصف هذا المقطع، شعور عظيم وفرحة أمه وهي في دولة المغرب وصلتنا وغمرتنا هنا بالسعودية”.

وعلق الإعلامي فهد الأحمدي بقوله “خير العمل ما نفع وخير الهدى ما اتبع، بادرة إنسانية كالعادة من سفير الإنسان عبدالرحمن المطيري، ما أجمل فرحة ياسين وفرحة الأم عندما علمت بالخبر والفرج لها ولأبنها، شكراً لفاعلي الخير.. (العطاء لايحدد جنسية أو لون).

وقال مغرد آخر “أقوى كفاح تشوفه لأجل زيارة بيت الله، والله مشهد يعجز عنه التعبير، له أربع سنوات يمشي من المغرب والحين ياسين يصل السعودية مشياً على الأقدام”.