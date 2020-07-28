قائد قوات أمن الحج: قوة خاصة لإحكام السيطرة الأمنية بالمنطقة المركزية

تواصل – فريق التحرير:

أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لدوريات الأمن، اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، أن هناك قوة في المنطقة المركزية تعمل لإحكام السيطرة الأمنية من خلال نقاط فرز وتدقيق في جميع المداخل والطرق المؤدية للحرم المكي الشريف.

وشدد اللواء المسعد على منع غير المصرح لهم بأداء فريضة الحج من الدخول وتكثيف التواجد على المسارات والطرق المؤدية للساحات الداخلية والتعامل مع البلاغات الواردة لمركز العمليات وتقديم الخدمات الإنسانية، وفقا لـ”المدينة”.

وأضاف قائد قوات أمن الحج لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف لأنظمة الحج كما أنه لن يتم السماح له بالدخول للمشاعر المقدسة، وبين أن هناك فرقا أمنية تعمل على مدار الساعة لمباشرة أي طارئ والتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف.