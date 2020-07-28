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«حرس الحدود» ينقذ 5 أشخاص تعرض قاربهم للغرق بجدة (صور)

«حرس الحدود» ينقذ 5 أشخاص تعرض قاربهم للغرق بجدة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود بجدة، مساء أمس الثلاثاء، إنقاذ قائد قارب ومرافقيه الأربعة بعد تعرض قاربهم للغرق جزئياً في عرض البحر بسبب التقلبات الجوية.

وأوضح المتحدث الرسمي بحرس الحدود المقدم مسفر غنام القريني، بأنه ورد بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بقطاع جدة على هاتف الطواريء 994 من قبل قائد الواسطة (الشاوش) يفيد بتعرض قاربه للغرق ودخول كمية كبيرة من المياه بداخله، في المنطقة المسماة قطعة بياضة أمام مدينة البحيرات.

وأضاف “القريني” أنه على الفور تم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز خليج سلمان وكذلك زورق اعتراضي متوسط المدى من مركز أبحر إلى الموقع، وتم إنقاذ قائد القارب بالإضافة إلى مرافقيه الأربعة، وسحب المياه من داخل الزورق، واستدعاء الهلال الأحمر السعودي للتأكد من سلامتهم بعد تعرض أحد المرافقين لحالة إعياء حيث تم الكشف عليه والاطمئنان على حالته، وتبين أنها مستقره ولا تحتاج نقله إلى المستشفى.

وأهاب المتحدث الرسمي بحرس الحدود بجميع ملاك الوسائط البحرية بأخذ الحيطة والحذر، والكشف على وسائطهم وإجراء الصيانة الدورية لها وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات حفاظاً على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة.

 

 

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