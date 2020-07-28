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العمل عن بعد.. «الموارد البشرية» تطرح 881 وظيفة للجنسين بعدة تخصصات

العمل عن بعد.. «الموارد البشرية» تطرح 881 وظيفة للجنسين بعدة تخصصات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية عبر “بوابة العمل عن بعد” عن توفر “881” وظيفة متنوعة للرجال والنساء في مختلف المناطق (لحملة كافة المؤهلات).

وأوضحت الوزارة، أن هذه الوظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب “المواصلات، البعد الجغرافي ” أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر

• أهم مجالات العمل المتاحة حالياً عن بعد:

– إدخال البيانات
– خدمة العملاء
– التسويق
– التقارير
– المبيعات
– الكتابة
– التصميم
– المحاسبة
– تحصيل الديون
– كتابة وإدارة المحتوى
– المساندة الإدارية
– العلاقات العامة

• الشروط العامة للتقديم على وظائف العمل عن بعد:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة (سعودي الجنسية).
– أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.
– إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.
– حساب أبشر مفعل.

• المزايا للباحثين عن عمل:

– زيادة فرص العمل وتنوعها.
– توفير تكلفة المواصلات والتنقل.
– مرونة في زمان ومكان العمل.

• المزايا للباحثين من ذوي الإعاقة:

– إدماج العاملين من الاشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل.
– خلق فرص مناسبة.
– تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.

• خطوات التسجيل للباحثين عن عمل:

– زيارة بوابة العمل عن بعد.
– اضغط على ايقونة (حساب جديد) ثم (حساب عامل عن بعد).
– أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.
– عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.
– عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.

تاريخ وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب، من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

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