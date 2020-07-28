«التعليم» تودع أول راتب للمعلمين والمعلمات على اللائحة الجديدة

تواصل – واس:

نجحت وزارة التعليم في إنهاء العمليات كافة المرتبطة بإيداع رواتب المعلمين والمعلمات على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، والتي بدأ إيداعها أمس الإثنين بعد الانتهاء من تسكين أكثر من 520 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد.

وقد ضمنت اللائحة الجديدة عدم نقص رواتب المعلمين والمعلمات لجميع الفئات والدرجات على السلم الجديد، كما تابعت الوزارة سير منظومة العمل المرتبطة برواتب المعلمين والمعلمات والمكافآت والبدلات الخاصة بهم حتى لا يكون هناك أي خلل، أو معوقات تؤخر صرفها.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت الانتهاء من نقل من يشغل المستويات الأول والثاني والثالث إلى رتبة (معلم/ مساعد معلم) وعددهم (60.868)، ونقل من يشغل المستويين الرابع والخامس إلى رتبة (معلم ممارس) وعددهم (433.927)، كذلك نقل من يمارس مهمات مشرف تربوي قبل تاريخ 19/4/1441هـ وكان من شاغلي المستوى الخامس أو الرابع إلى رتبة (معلم متقدم)، وعددهم (17.799)، ونقل من يشغل المستوى السادس ممن حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث قبل تاريخ 19/4/1441هـ أو كان معيناً على هذا المستوى إلى رتبة (معلم متقدم) وعددهم (11.489).