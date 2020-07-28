تطبيق مفيد لحجب الإعلانات والمواد الإباحية والمشبوهة.. رابط التحميل

تواصل – فريق التحرير:

نصح الخبير التقني فهد البقمي باستخدام أحد التطبيقات المهمة في حجب الإعلانات والمواد الإباحية والمشبوهة.

وقال البقمي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نشتكي من الإعلانات في المواقع والألعاب حتى إن الإباحي والمشبوه منها وصلت للأطفال بألعابهم”.

وتابع: “يمكن استخدام تطبيق adguard لحجب مثل هذه المواد باستثناء اليوتيوب، ويفعل للجوال وللمودم ليحجبها الإعلانات عن كل من يتصل به”.

وتابع الخبير التقني فهد البقمي أنه يمكن تحميل تطبيق adguard لحجب الإعلانات والمواد غير المرغوبة من خلال الموقع التالي (اضغط هنــا).