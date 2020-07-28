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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تطبيق مفيد لحجب الإعلانات والمواد الإباحية والمشبوهة.. رابط التحميل

تطبيق مفيد لحجب الإعلانات والمواد الإباحية والمشبوهة.. رابط التحميل
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تواصل – فريق التحرير:

نصح الخبير التقني فهد البقمي باستخدام أحد التطبيقات المهمة في حجب الإعلانات والمواد الإباحية والمشبوهة.

وقال البقمي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نشتكي من الإعلانات في المواقع والألعاب حتى إن الإباحي والمشبوه منها وصلت للأطفال بألعابهم”.

وتابع: “يمكن استخدام تطبيق adguard لحجب مثل هذه المواد باستثناء اليوتيوب، ويفعل للجوال وللمودم ليحجبها الإعلانات عن كل من يتصل به”.

وتابع الخبير التقني فهد البقمي أنه يمكن تحميل تطبيق adguard لحجب الإعلانات والمواد غير المرغوبة من خلال الموقع التالي (اضغط هنــا).

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