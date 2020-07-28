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«الأمن السيبراني» يصدر تحذيراً عالي المستوى بشأن ثغرات متصفح كروم

«الأمن السيبراني» يصدر تحذيراً عالي المستوى بشأن ثغرات متصفح كروم
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرا عالي المستوى بشأن بعض الثغرات الخطيرة في متصفّح Google Chrome.

وأوضح المركز، أن Google أصدرت تحديثاً لعدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux، والتي قد تمكن المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ الهجمات التالية:

  • تنفيذ برمجيات خبيثة
  • تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت

ونصح المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 84.0.4147.105 حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازم عبر الرابط التالي (اضغط هنــا)، موضحا أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.

طريقة التحديث:

  • افتح Chrome
  • في أعلى يسار الشاشة انقر على “المزيد « مساعدة « معلومات عن Google Chrome
  • رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة “Google Chrome”
  • سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي
  • أنقر على إعادة التشغيل.

 

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