«الشيخ البريه»: أركان الحج جميعها مرتبطة بالتوحيد (فيديو)

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قال د. محمد البريه، مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة المجمعة، “لو تأملنا أركان الحج نجدها جميعها مرتبطة بالتوحيد”.

وأضاف خلال برنامج الركن الخامس على قناة السعودية، لو تأملنا الحج وواجباته وسننه وتأملنا شعائره لوجدنا أنها مرتبطة بالتوحيد، مثلا الطواف حول الكعبة المشرفة لا يوجد بقعة على وجه هذه الأرض يجوز الطواف حولها على وجه التعبد إلا بيت الله سبحانه وتعالى.

وتابع الشيخ البريه “وهذا يدل أن هذا معلم حقيقي للتوحيد، فلا يمكن لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يطوف بأي أضرحة أو قبور أو مزارات وإنما يطوف على وجه التعبد ببيت الله الحرام سبحانه وتعالى، وهذا يدل على التوحيد وأن هذا معلم من معالم التوحيد، ولذلك قال تعالى {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}.