بدء إلزام المطاعم والمقاهي بـ«الدفع الإلكتروني»

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أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بدء إلزام المطاعم والمقاهي في كافة مناطق المملكة بتوفير حلول الدفع الإلكتروني المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» اعتباراً من اليوم الثلاثاء 7 ذي الحجة 1441 هـ، الموافق 28 يوليو 2020.

وقال حساب البرنامج عبر موقع تويتر، للمستهلكين: ”من حقك الدفع إلكترونيًا عند زيارتك للمطاعم والمقاهي ابتداءً من اليوم، وفي حال عدم توفر هذه الخدمة بادر بتقديم بلاغ تجاري“.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة كانت قد أعلنت أنها ستقوم بدورها في مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تمكين المستهلك من استخدامها، وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر قد أعلن في وقت سابق عن البدء تدريجياً بإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد وذلك ضمن مبادرة البرنامج «إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني».