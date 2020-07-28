شاب ينجو من الموت دهساً تحت عجلات «جرافة» (فيديو)

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رصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي نجاة شاب هندي من موت محقق بعد انحراف جرافة نحوه كادت أن تنقلب عليه لولا قدر الله وثم اصطدامها بسيارة دفع رباعي.

وفي المقطع الذي عرضه الناشط الاجتماعي إياد الحمود عبر حسابه بموقع تويتر، ظهر الشاب الهندي الذي يسكن مدينة كيرلا الهندية وهو واقف أمام دراجته النارية على أحد جانبي الطريق العام، وفي ثوانٍ معدودة انحرفت جرافة نحوه بصورة سريعة، لكنه فوجئ بسيارة دفع رباعي تعترض الجرافة لتُسقطه من أمام دراجته النارية بصورة غير متوقعة وتحميه من سقوط الجرافة عليه أو دهسها له، حيثخرج الشاب من هذا الحادث بإصابة طفيفة.