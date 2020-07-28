بالفيديو.. أكثر من 6 آلاف كاميرا لمراقبة الحالة الأمنية بالمسجد الحرام والمشاعر المقدسة

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وفق منظومة ضخمة، تعمل نحو ٦٢٥٠ كاميرا مراقبة حديثة على المتابعة الدقيقة والمستمرة لكل ما يحدث بالمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، لحفظ أمن وسلامة زوار وحجاج بيت الله الحرام.

وبحسب تقرير لـ”الإخبارية”، فيعتبر مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بالمشاعر المقدسة هو العصب الذي يتحكم في 30 جهة أمنية، حيث تتوزع تلك الكاميرات على المشاعر المقدسة وطرق مكة المكرمة والمسجد الحرام، ضافة لـ27 كونسول تم تخصيص كونسولين منها للطوق الأمني الذي يحيط بالمشاعر خلال هذا الموسم الاستثنائي.

ويعتبر مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج في مشعر منى هو المركز الرئيسي لإدارة الحدث، أما المركز الثاني بمزدلفة فهو مركز معاون له، حيث تم تشغيل المركزين خلال هذا الموسم بكامل طاقتهما الاستيعابية استعدادًا لموسم حج هذا العام.