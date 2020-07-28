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الشيخ «الخثلان»: من صلى عيد الأضحى لا تلزمه صلاة الجمعة

الشيخ «الخثلان»: من صلى عيد الأضحى لا تلزمه صلاة الجمعة
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح الدكتور سعد بن تركي الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، حُكم صلاة الجمعة إذا ما توافقت مع أول أيام العيد.

وقال “الخثلان” إن عيد الأضحى المبارك لهذا العام سيصادف يوم الجمعة المقبل والحكم الشرعي في هذه الحالة أن من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن صلى مع الناس الجمعة فهو أفضل وأكمل- وفقاً لـ” الجزيرة”-.

وأشار إلى أن توافق العيد مع يوم الجمعة قد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة رضوان الله عليهم (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمّعون إن شاء الله).

ونبه الشيخ الخثلان في هذا الصدد أئمة الجوامع بإقامة صلاة الجمعة ليشهدها من لم يشهد صلاة العيد ولمن أحب أن يأتي بالفضيلة بأداء صلاة الجمعة لمن شهد صلاة العيد.

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