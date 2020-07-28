بالفيديو.. الشيخ «الخثلان» يروي قصة حفظه للقرآن بـ«جمعية مكنون»

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استضافت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم، أحد خاتمي الجمعية فضيلة الشيخ أ.د سعد بن تركي الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وخلال المقابلة التي عرضتها الجمعية عبر حسابها بموقع تويتر، روى الشيخ ”الخثلان“ ذكرياته مع حفظ القرآن بجمعية مكنون، حيث بدأ مراجعة وتثبيت حفظه على يد الشيخ تقي، أحد المشائخ المعروفين آنذاك، ثم عندما انتهى من الحفظ والمراجعة، تم تسليمه شهادة إتمام حفظ كتاب الله من الملك سلمان بن عبدالعزيز أمير الرياض في تلك الفترة.

وتابع ”الخثلان“: ”هذه الشهادة ساعدتني كثيرًا في تولي الإمامة بأحد المساجد، حيث إنها من الأسباب المعينة على ذلك”، مُشيرًا إلى أهمية الحفظ بالطريقة النظامية في الجمعية.